2019-03-17T14:01:06+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону припаркованное авто спровоцировало часовую трамвайную пробку

Попавшие в затор люди больше часа ждали возвращения хозяина машины
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места происшествия из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото с места происшествия из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Сегодня утром, 17 марта, в Ростове в микрорайоне Ленгородок образовалась трамвайная пробка. Как сообщил очевидец в социальной сети, на пересечении улиц Депутатской и Собино один из автомобилистов поставил свой "Ситроен" так, что рельсовый транспорт не смог проехать мимо. Из-за одного вагона встали другие, ехавшие в обратном направлении.

- С 9:30 стоят. На 10:40 все еще продолжают стоять и ждать владельца припаркованного авто, - негодует очевидец, выложивший фотографии с места затора.

В комментариях ростовчане пишут, что на этом участке дороги имеется есть знак, запрещающий парковку, но, тем не менее, подобные ситуации происходят там постоянно. Многие возмущаются: почему за столько времени никто не вызвал эвакуатор, чтобы убрать машины "мастера парковки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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