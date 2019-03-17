В Ростове-на-Дону припаркованное авто спровоцировало часовую трамвайную пробку

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-17T14:01:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 17 марта, в Ростове в микрорайоне Ленгородок образовалась трамвайная пробка. Как сообщил очевидец в социальной сети, на пересечении улиц Депутатской и Собино один из автомобилистов поставил свой "Ситроен" так, что рельсовый транспорт не смог проехать мимо. Из-за одного вагона встали другие, ехавшие в обратном направлении.

- С 9:30 стоят. На 10:40 все еще продолжают стоять и ждать владельца припаркованного авто, - негодует очевидец, выложивший фотографии с места затора.

В комментариях ростовчане пишут, что на этом участке дороги имеется есть знак, запрещающий парковку, но, тем не менее, подобные ситуации происходят там постоянно. Многие возмущаются: почему за столько времени никто не вызвал эвакуатор, чтобы убрать машины "мастера парковки".

ИСТОЧНИК KP.RU