Отключения света в Ростове-на-Дону 18 марта 2019: список адресов

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-17T16:14:06+03:00

Отключения света в Ростове-на-Дону 18 марта 2019: какие дома останутся без электричества

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Ростовские городские электросети сообщают о готовящихся плановых отключениях света 18 марта.

Так, с 10 до 14 часов не будет электричества на проспекте Ворошиловский, 64, 80; проспекте Соколова 85/2, 85/3; улице Варфоломеева, 259; площади Гагарина, 6/87.

А с 9 до 17 часов - улицы 26-го Июня, 31-47, 34-46; Волжская, 31-47, 40-56; Камская, 39-53, 28-42; Щербакова, 52-60, 82-98; Арефьева, 45-53, 69-99, 68-90; 2-я Краснодарская, 80, 80/2, 80/4, 80/13; Калужская, 35-51, 32-48; Кемеровская, 31-51, 28-48; 20 лет Октября, 14-24, 29-49.

И еще с 9 до 16 часов под отключения попадут адреса: Мечникова, 61, 63, 65; Ивановского, 38, 40

Отметим, что в ряде зданий в центре города свет планируют отключать с 18 и до 26 марта с 9 до 18 часов. В список попали: Красноармейская, 188-190, 194-210, 216, 222; Горького, 195-201; Чехова, 84-90, 79 и переулок Университетский, 109, 115, 115А.

ИСТОЧНИК KP.RU