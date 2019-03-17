2019-03-17T19:41:28+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону мужчина получил открытый перелом, выходя из троллейбуса

Предварительно, троллейбус поехал, когда пассажир еще не завершил высадку
Илья БОГОМОЛОВ
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Пострадавшему оказывают первую помощь. Фото из группы ВК "Ростов Главный".Пострадавшему оказывают первую помощь. Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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Сегодня днем, 17 марта, в центре Ростова произошло ЧП: мужчина попал под троллейбус и получил открытый перелом ноги. Случилось это почти на перекрестке Большой Садовой и Буденновского проспекта.

- Он выходил из троллейбуса, водитель его не заметил и начал движение. В это время мужчина держался за дверь, его протащило несколько метров, потом он отпустил руку, и нога попала под колесо троллейбуса, - рассказал очевидец, выложивший фотографии с места происшествия в социальную сеть.

К пострадавшему оперативно приехали медики и спасатели. Ему оказали первую помощь прямо на лавке возле остановки, а затем увели на скорой.

Обсуждая происшествие в комментариях под фото, ростовчане критикуют действия водителя. Но нашлись и некоторые свидетели ЧП, которые пишут, что от самого пострадавшего пахло перегаром.

- Водитель троллейбуса 43 лет в начале допустил падение пассажира 57 лет. В результате ДТП пассажир пострадал и был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, - сообщил "Комсомолке" в пресс-службе Главного управления МВД по РО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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