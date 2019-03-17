В Каменске врача осудили за халатность: медик не осмотрел мальчика с переломом

СЕГОДНЯ 18:53 2019-03-17T18:53:02+03:00

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В Каменске-Шахтинском осудили детского врача-травматолога Центральной городской больницы за халатное отношение к своим служебным обязанностям. Суд установил, что будучи на дежурстве в травматологическом отделении специалист не осмотрел мальчика, пришедшего с закрытым переломом. Он лишь поручил медсестре самостоятельно наложить больному гипсовую лангету больному, результат работы не проверил и никакого дальнейшего лечения не назначил, а позже внес в медицинскую карту пациента ложные данные. Случай произошел еще 30 апреля прошлого года.

- В связи с ухудшением здоровья мальчику потребовалось хирургическое вмешательство, - сообщает Прокуратура Ростовской области. - По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.

В итоге врач приговорен к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Также решается вопрос о принудительном увольнении медика с его должности.

ИСТОЧНИК KP.RU