2019-03-18T10:00:14+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону коммунальщики разобрали стену, обрушившуюся в Нахичевани

К счастью, в ЧП никто не пострадал
Илья БОГОМОЛОВ
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Проведены работы по демонтажу частично обрушенной арки.Проведены работы по демонтажу частично обрушенной арки.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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История со старой арочной стеной, обрушившейся в Ростове на 30-ой Линии получила свое продолжение. В тот же день, когда на это ЧП обратили внимание СМИ, местные коммунальщики прибыли на место ликвидировать разрушения, хотя до этого, по рассказу жильцов двора, вызвать их не получалось.

- Управляющей организацией МУП ЖЭУ-5 место обрушения было оперативно огорожено. Также было установлено, что в связи с отсутствием проезда техники, работы по разборке аварийной арки необходимо выполнять вручную, - сообщает пресс-служба администрации города. - 17 марта силами УК и обслуживающей организацией проведены работы по ликвидации обрушения, а также выполнены работы по демонтажу аварийной конструкции.

Судя по новым фото с места ЧП, проблемную стену разобрали полностью. Напомним, ранее ростовчане в социальных сетях удивлялись, почему эту арку, которая ничего не держит, не ликвидировали раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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