В Ростове-на-Дону коммунальщики разобрали стену, обрушившуюся в Нахичевани
История со старой арочной стеной, обрушившейся в Ростове на 30-ой Линии получила свое продолжение. В тот же день, когда на это ЧП обратили внимание СМИ, местные коммунальщики прибыли на место ликвидировать разрушения, хотя до этого, по рассказу жильцов двора, вызвать их не получалось.
- Управляющей организацией МУП ЖЭУ-5 место обрушения было оперативно огорожено. Также было установлено, что в связи с отсутствием проезда техники, работы по разборке аварийной арки необходимо выполнять вручную, - сообщает пресс-служба администрации города. - 17 марта силами УК и обслуживающей организацией проведены работы по ликвидации обрушения, а также выполнены работы по демонтажу аварийной конструкции.
Судя по новым фото с места ЧП, проблемную стену разобрали полностью. Напомним, ранее ростовчане в социальных сетях удивлялись, почему эту арку, которая ничего не держит, не ликвидировали раньше.
ИСТОЧНИК KP.RU