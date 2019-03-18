Ростовские ученые совершили прорыв в области знаний об искусственном интеллекте

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-18T10:01:41+03:00

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Ученые из Таганрога вносят свой вклад в изучение искусственного интеллекта. В частности, стало известно о инновационной разработке коллектива ЮФУ. Как рассказали в вузе, проблема извлечения знаний в теории искусственного интеллекта играет чрезвычайно важную роль, но до сих пор считается нерешенной. Причина заключается в том, что до настоящего времени не было сколько-нибудь приемлемых способов автоматизации этого процесса. Однако донские специалисты предложили алгоритмы, которые помогают не только извлекать знания, имеющиеся у экспертов (knowledge acquisition), что является достаточно известной и широко обсуждаемой научной проблемой, но также позволяют обнаруживать скрытые, которые эксперты даже не могут представить и сформулировать сами в явном виде (tacit knowledge discovery). Последнее является результатом применения алгоритмических процедур, основанных на максимизации передачи влияния в когнитивных графовых моделях и нахождении влиятельных факторов системы как наиболее эффективных точек приложения управляющих воздействий.

- С математической точки зрения, задача нахождения эффективных управлений решается как оптимизационная, основанная на максимизации отношения квадратов норм вектора накопленного роста приращений показателей вершин графа и вектора внешних воздействий, - добавил завкафедрой информационно-аналитических систем безопасности ЮФУ, профессор Александр Целых. - Для решения оптимизационной задачи используются метод множителей Лагранжа, метод сопряженных направлений и алгоритм ортогонализации Грама-Шмидта

В этом контексте научные разработки донских ученых носят прорывной характер.

ИСТОЧНИК KP.RU