В Ростове-на-Дону ищут 57-летнего Александра Пузырева

СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-18T10:20:51+03:00

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В Ростове-на-Дону в розыск объявлен Александр Пузырев. Известно, что 57-летний мужчина пропал 9 марта 2019 года. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным. К поиску пропавшего ростовчанина подключились и волонтеры.

- В тот день он был одет в черную кожаную куртку, кожаную кепку и синие джинсы, - рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт Юг". - Рост мужчины 178 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, глаза серо-голубые. С собой у него были документы на его имя.

Поисковики просят не оставаться равнодушными к чужой беде. И, если вам что-то известно о местонахождении Александра Анатольевича, просят позвонить по телефонам, указанным ниже.

Сейчас листовки с его фотографией распространяют в городских пабликах и страницах в Интернете, а также расклеивают по всему городу - в местах, где большая проходимость людей: в торговых комплексах, на остановках, вокзалах и так далее.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU