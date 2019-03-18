2019-03-18T10:44:32+03:00
Общество

Погода на неделю 18-24 марта 2019 в Ростове-на-Дону: будет хмуро, но тепло

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшую неделю 18-24 марта 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшую неделю 18-24 марта 2019. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшую неделю 18-24 марта 2019. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Погода на неделю 18-24 марта 2019 в Ростове-на-Дону: будет хмуро, но тепло. Так, еще в понедельник, 18 марта, днем синоптики обещают до плюс девяти градусов тепла.

Во вторник, 19 марта, потеплеет до плюс одиннадцати выше нуля. Похожая температура и в среду, 20 марта.

Небольшое похолодание метеорологи прогнозируют на четверг, 21 марта: днем от плюс пяти до семи тепла. Во второй половине дня возможны небольшие осадки в виде дождя. В пятницу, 22 марта, от четырех до девяти со знаком плюс, но уже без дождей.

В выходные, 23-24 марта, также облачно и без осадков, до десяти градусов со знаком плюс. Причем, ветра в эти дни практические не будет - до четырех метров в секунду.

А вот атмосферное давление значительно выше нормы - до 763 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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