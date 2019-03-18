СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-18T11:06:51+03:00

Выясняем, где и когда планируется отключение света в Ростове-на-Дону 19 марта 2019. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда планируется отключение света в Ростове-на-Дону 19 марта 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 19 марта 2019: где и когда. Об этом заявили энергетики, которые сообщили о плановых отключениях электроэнергии. Известно, что без света останутся десятки домов, которые расположены в разных районах города.

Все отключения - плановые, их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 19 марта*

С 09:00 до 16:00:

- ул. 2-я Киргизская, 46-58, 67-91; ул. Казахская, 58-74; пер. Обский, 2-38, 3-17; пер. Уральский, 1-31, 2-36; пер. Ухтомский, 1-35, 2-38.

С 09:00 до 17:00:

- пер. Карьерный, 2-12; ул. Рыльского, 3-7, 2-24; ул. Горсоветская, 40-68, 57-79.

- ул. Извилистая, 8, 8А, 8Б, 8В, 10, 10А, 10Б; ул. Каширская, 4.

- ул. Днепростроевская, 53-77, 70-94; ул. Интернациональная, 29-41, 40-44; ул. Кочубея, 2-48, 3; ул. Литвинова, 35-41; ул. Портовая, 162А, 166-188, 170А, 183-221; ул. Черкесская, 1-23, 2-26; пер. Шефский Спуск, 2.

С 10:00 до 14:00:

- ул. Малюгиной, 188; ул. Соколова, 73, 75, 79; ул. Варфоломеева, 286; ул. Филимоновская, 156.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU