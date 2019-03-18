2019-03-18T11:06:51+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 19 марта 2019: где и когда

Выясняем, где и когда планируется отключение света в Ростове-на-Дону 19 марта 2019
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, где и когда планируется отключение света в Ростове-на-Дону 19 марта 2019.Выясняем, где и когда планируется отключение света в Ростове-на-Дону 19 марта 2019.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Отключение света в Ростове-на-Дону 19 марта 2019: где и когда. Об этом заявили энергетики, которые сообщили о плановых отключениях электроэнергии. Известно, что без света останутся десятки домов, которые расположены в разных районах города.

Все отключения - плановые, их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 19 марта*

С 09:00 до 16:00:

- ул. 2-я Киргизская, 46-58, 67-91; ул. Казахская, 58-74; пер. Обский, 2-38, 3-17; пер. Уральский, 1-31, 2-36; пер. Ухтомский, 1-35, 2-38.

С 09:00 до 17:00:

- пер. Карьерный, 2-12; ул. Рыльского, 3-7, 2-24; ул. Горсоветская, 40-68, 57-79.

- ул. Извилистая, 8, 8А, 8Б, 8В, 10, 10А, 10Б; ул. Каширская, 4.

- ул. Днепростроевская, 53-77, 70-94; ул. Интернациональная, 29-41, 40-44; ул. Кочубея, 2-48, 3; ул. Литвинова, 35-41; ул. Портовая, 162А, 166-188, 170А, 183-221; ул. Черкесская, 1-23, 2-26; пер. Шефский Спуск, 2.

С 10:00 до 14:00:

- ул. Малюгиной, 188; ул. Соколова, 73, 75, 79; ул. Варфоломеева, 286; ул. Филимоновская, 156.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону в Левенцовке хотят построить школу за 500 миллионов рублей
"Пусть это будет уроком милосердия": ростовский митрополит призвал проявить снисхождение к осквернителям храма
Погода на неделю 18-24 марта 2019 в Ростове-на-Дону: будет хмуро, но тепло
Ростовские таможенники задержали посылки с контрабандными препаратами для набора мышечной массы
В Ростове-на-Дону ищут 57-летнего Александра Пузырева
Ростовские ученые совершили прорыв в области знаний об искусственном интеллекте
В Ростове-на-Дону коммунальщики разобрали стену, обрушившуюся в Нахичевани
В Каменске врача осудили за халатность: медик не осмотрел мальчика с переломом
В центре Ростова-на-Дону мужчина получил открытый перелом, выходя из троллейбуса
Отключения света в Ростове-на-Дону 18 марта 2019: список адресов
В Ростове-на-Дону припаркованное авто спровоцировало часовую трамвайную пробку
В Ростовской области мужчина среди бела дня украл микроволновку из магазина
Ростовские спортсменки взяли серебро и золото на чемпионате России по вольной борьбе
В Ростове-на-Дону в торговом ларьке сгорел человек
В Ростове-на-Дону в Нахичевани рухнула каменная стена между домами
Прямой авиарейс из Ростова-на-Дону в Тель-Авив закроется в конце марта
"Поздно ругать судьбу": Баста отреагировал на закон об оскорблении власти
"Ростов" обыграл "Рубин" благодаря двум голам Романа Еременко
В Ростовской области за время операции «Автобус» наказали свыше 1700 водителей
В Ростове-на-Дону открылось новое здание миграционной службы
В Ростове-на-Дону задержали мужчин, которые обманывали жильцов, настаивая на замене газового счетчика
Стали известны даты проведения ЕГЭ в Ростовской области