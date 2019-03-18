"Пусть это будет уроком милосердия": ростовский митрополит призвал проявить снисхождение к осквернителям храма

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-18T14:47:08+03:00

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Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий прокомментировал инцидент с девушкой, плюнувшей на двери Старо-Покровского храма в центре Ростова-на-Дону. Напомним, видео с этим поступком было выложено в социальную сеть и вызвало большой ажиотаж. Роликом заинтересовалась полиция, стражи порядка официально сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

- Почтительно просил бы правоохранительные органы, разбирающиеся в данном инциденте, не применять к подросткам строгих мер наказания и проявить снисхождение, - высказался владыка Меркурий. - Необходимо объяснить, что плевать в храм – это не хорошо. Пусть это будет для них не только уроком гражданской ответственности перед законом, но и, прежде всего, уроком милосердия со стороны общества.

Напомним, ранее пресс-секретарь митрополита Игорь Петровский сказал, что прихожане Свято-Покровского храма не держат на девушку зла и молятся, чтобы Господь простил ее и помог побыстрее повзрослеть.

ИСТОЧНИК KP.RU