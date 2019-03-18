В Ростове-на-Дону в Левенцовке хотят построить школу за 500 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-18T15:12:45+03:00

Учебное заведение должно появиться в Левенцовке в 2022 году. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Учебное заведение должно появиться в 2022 году

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В одном из новых разрастающихся микрорайонов Ростова-на-Дону - Левенцовском, совсем скоро может появиться и новая школа. Такой вывод можно сделать, исходя из заявки, которую разместило на сайте гозсакупок Управление капитального строительства донской столицы.

В частности, как выяснили журналисты, в электронном объявлении говорится, что средства на возведение нового учебного заведения будут выделяться из бюджетов трех уровней - федерального, областного и регионального. При этом максимальная цена контракта обозначена в 506 миллионов рублей.

Известно, что за эти деньги должны построить трехэтажное здание. В общей сложности, оно будет рассчитано на посещение 1100 учениками. А вот открыть свои двери учебное заведение должно в 2022 году.

Известно, что подрядчика для строительства этого здания должны определить в начале апреля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU