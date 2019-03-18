В Ростове-на-Дону на Малиновского большегруз насмерть сбил пенсионера

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-18T16:18:39+03:00

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В понедельник, 18 марта, на Малиновского произошла авария со смертельным исходом. Как рассказали в областной автоинспекции, около 10 утра двигавшийся большегруз «Скания» сбил пенсионера, который вышел на дорогу. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

- По предварительным данным, 72-летний пенсионер стал переходить на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.

В социальных сетях уже появились снимки последствий дорожного происшествия, в комментариях многие предположили, что пожилой человек начал идти на разрешающий сигнал, но шел медленно, а водитель фуры, не заметив пешехода, начал двигаться на загоревшийся «зеленый». Другие решили, что человек оказался в «слепой зоне».

- Люди пожилого возраста любят переходить дорогу по краю или вообще срезают и идут в метре от пешехода, - написали в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU