2019-03-18T16:38:49+03:00
Общество

Донские автоинспекторы предупредили водителей о сильном тумане

Видимость составит всего 200-500 метров
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ростовской области ожидают сильный туманВ Ростовской области ожидают сильный туманФото: ГУ МВД России по РО
Изменить размер текста:

Автоинспекторы Ростовской области распространили официальное обращение к водителям. Ссылаясь на синоптиков, они сообщили о сильном тумане.

- В связи с перепадами температур в ближайшие часы и до 19 марта прогнозируется туман, видимость составит 200-500 метров, - говорится в обращении.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть крайне внимательными, обязательно включать ближний свет фар и противотуманки, при приближении к пешеходным переходам снижать скорость и помнить, что в дороге в любой момент могут появиться люди.

Автоинспекторы также напоминают, что в условиях тумана «расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз», то есть скоростной режим надо выбирать исходя из конкретных дорожных условий, в частности, дистанцию надо увеличить и избегать резкого торможения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ подключил офисы в Ростове-на-Дону к Единой биометрической системе
ФК "Ростов": стало известно расписание матчей до конца сезона-2018/2019
В Ростове-на-Дону автобусы маршрута №56 перестанут ходить по Ленина и Еременко
«В трусах и в перьях»: Поклонники раскритиковали новый образ третьей жены Тарасова
Финал Четырех Кубка России по гандболу пройдет в Ростове-на-Дону
«Это тяжелее многих работ!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала, каким сложным оказывается путь на сцену
«Ешь и худей»: «Мисс Интерконтиненталь» в купальнике раскрыла свой секрет идеальной фигуры
«Сложно после дискотеки утром боксировать»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото на ринге
В Ростове-на-Дону на Малиновского большегруз насмерть сбил пенсионера
В Ростове-на-Дону в Левенцовке хотят построить школу за 500 миллионов рублей
"Пусть это будет уроком милосердия": ростовский митрополит призвал проявить снисхождение к осквернителям храма
Отключение света в Ростове-на-Дону 19 марта 2019: где и когда