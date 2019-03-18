Донские автоинспекторы предупредили водителей о сильном тумане

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-18T16:38:49+03:00

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Автоинспекторы Ростовской области распространили официальное обращение к водителям. Ссылаясь на синоптиков, они сообщили о сильном тумане.

- В связи с перепадами температур в ближайшие часы и до 19 марта прогнозируется туман, видимость составит 200-500 метров, - говорится в обращении.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть крайне внимательными, обязательно включать ближний свет фар и противотуманки, при приближении к пешеходным переходам снижать скорость и помнить, что в дороге в любой момент могут появиться люди.

Автоинспекторы также напоминают, что в условиях тумана «расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз», то есть скоростной режим надо выбирать исходя из конкретных дорожных условий, в частности, дистанцию надо увеличить и избегать резкого торможения.

ИСТОЧНИК KP.RU