«Сложно после дискотеки утром боксировать»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото на ринге
«Миссис Россия» Полина Диброва дама не только красивая, но и спортивная. Такой вывод можно сделать, после фотографии, которую она опубликовала в своем Инстаграм. На этот раз модель из Ростова-на-Дону поделилась снимками на ринге. Теперь многодетная мать увлекается не только танцами, но и боксом.
- Сложно после дискотеки утром боксировать. Сложно, но можно, - подписала кадры Полина.
А поклонники поддержали красавицу комментариями.
- И нужно! - написала одна из подписчиц. - Вы в хорошей форме.
Но были и другие мнения.
- А на работе веселее и полезнее, - предложила свой вариант одна из Интернет-подруг.
- А зачем спрашивается такие жертвы? Беречь себя надо. Здоровье важнее, отдохнули б и пошли в отличном настроении. Это же нагрузка на сердце, - предупредила звезду другая виртуальная знакомая.
ИСТОЧНИК KP.RU