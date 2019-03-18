2019-03-18T17:22:17+03:00
Общество

«Сложно после дискотеки утром боксировать»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото на ринге

Красавица всерьез увлеклась спортом
ГОШЕВ Игорь
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Красавица всерьез увлеклась спортом. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Красавица всерьез увлеклась спортом. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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«Миссис Россия» Полина Диброва дама не только красивая, но и спортивная. Такой вывод можно сделать, после фотографии, которую она опубликовала в своем Инстаграм. На этот раз модель из Ростова-на-Дону поделилась снимками на ринге. Теперь многодетная мать увлекается не только танцами, но и боксом.

- Сложно после дискотеки утром боксировать. Сложно, но можно, - подписала кадры Полина.

А поклонники поддержали красавицу комментариями.

- И нужно! - написала одна из подписчиц. - Вы в хорошей форме.

Но были и другие мнения.

- А на работе веселее и полезнее, - предложила свой вариант одна из Интернет-подруг.

- А зачем спрашивается такие жертвы? Беречь себя надо. Здоровье важнее, отдохнули б и пошли в отличном настроении. Это же нагрузка на сердце, - предупредила звезду другая виртуальная знакомая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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