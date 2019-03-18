«Ешь и худей»: «Мисс Интерконтиненталь» в купальнике раскрыла свой секрет идеальной фигуры

СЕГОДНЯ 17:39 2019-03-18T18:07:33+03:00

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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова опубликовала видео, под которым уже тысячи лайков. Им она продемонстрировала то, какой может быть фигура, если следовать простым правилам. Их она и изложила в своем Инстаграм.

- Ешь и худей, - так назвала свой пост красавица, после чего рассказала подписчицам про термин «психосоматика». И даже привела конкретный пример.

- Девушка жаловалась на лишний вес, причиной которому служит ее сильное увлечение сладким по вечерам, - рассказала ростовская модель. - В процессе работы выяснилось, что причиной сильного пристрастия к сладкому являлась нереализованная потребность в ощущении комфорта и заботы. Девушка вспоминала: «когда я была маленькой, бабушка пекла пироги. Было так тепло и по-домашнему уютно». При этом жила клиентка на съемной квартире после недавнего развода с мужем. В итоге, следующим шагом работы психолога стал поиск того, как девушка может реализовать эти потребности другим способом.

Все оказалось значительно проще: она почувствовала, что хочет что-то родное, домашнее, дарящее любовь.

rasulova_valentina Ешь и худей Вы меня просили написать о своём опыте.

А после этого Валентина подсказала выводы, которые может сделать каждая ее подписчица:

- Варианты психологического возникновения веса могут быть разные. На практике могу сказать, что часто страх новых отношений, тоже может вести к лишнему весу. Ведь может быть больно, как в прошлых. И это является «в голове» неким оберегающим фактором.

У меня было так.

И посоветовала:

- Сменить в гардеробе акценты в сторону удобства и комфорта, завести новое хобби.

По ее мнению, после этого отпадет желание заедать дискомфорт.

ИСТОЧНИК KP.RU