«Ешь и худей»: «Мисс Интерконтиненталь» в купальнике раскрыла свой секрет идеальной фигуры
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова опубликовала видео, под которым уже тысячи лайков. Им она продемонстрировала то, какой может быть фигура, если следовать простым правилам. Их она и изложила в своем Инстаграм.
- Ешь и худей, - так назвала свой пост красавица, после чего рассказала подписчицам про термин «психосоматика». И даже привела конкретный пример.
- Девушка жаловалась на лишний вес, причиной которому служит ее сильное увлечение сладким по вечерам, - рассказала ростовская модель. - В процессе работы выяснилось, что причиной сильного пристрастия к сладкому являлась нереализованная потребность в ощущении комфорта и заботы. Девушка вспоминала: «когда я была маленькой, бабушка пекла пироги. Было так тепло и по-домашнему уютно». При этом жила клиентка на съемной квартире после недавнего развода с мужем. В итоге, следующим шагом работы психолога стал поиск того, как девушка может реализовать эти потребности другим способом.
Все оказалось значительно проще: она почувствовала, что хочет что-то родное, домашнее, дарящее любовь.
А после этого Валентина подсказала выводы, которые может сделать каждая ее подписчица:
- Варианты психологического возникновения веса могут быть разные. На практике могу сказать, что часто страх новых отношений, тоже может вести к лишнему весу. Ведь может быть больно, как в прошлых. И это является «в голове» неким оберегающим фактором.
У меня было так.
И посоветовала:
- Сменить в гардеробе акценты в сторону удобства и комфорта, завести новое хобби.
По ее мнению, после этого отпадет желание заедать дискомфорт.
ИСТОЧНИК KP.RU