«Это тяжелее многих работ!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала, каким сложным оказывается путь на сцену

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-18T17:51:32+03:00

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«Мисс Россия» Татьяна Котова - девушка из Ростовской области после победы в конкурсе красоты запела, рассказала про то, каким может оказаться путь на сцену.

- Многие думают, что это легкая работа: попрыгать, спеть пару песен и уйти... Но на самом деле много всего происходит перед тем, как слушатели услышат новый трек и клип от исполнителя, - ввела в курс дела Татьяна.

Дальше красотка конкретизировала:

- Написать трек, подготовиться к записи песни, запись в студии, подготовиться к съемке, тренировки в зале, съемки несколько дней по 12 часов, интервью, концерты, и это всего лишь 50 процентов того, что видит слушатель. И ведь тебя все время оценивают: надо хорошо выглядеть, правильно говорить, идеально выступить...

Далее Котова подытожила:

- На это тратится много и сил, и денег, физической и моральной энергии. Поэтому, если вы видите артиста на сцене, то он на самом деле сделал большой путь, чтобы там оказаться. А еще он очень старается, чтобы заслужить вашу любовь.

Подписчики поблагодарили красавицу за откровенность и попросили посвятить следующий пост тому, как артисты справляются с негативом.

ИСТОЧНИК KP.RU