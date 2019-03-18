«В трусах и в перьях»: Поклонники раскритиковали новый образ третьей жены Тарасова

СЕГОДНЯ 18:04 2019-03-18T18:05:29+03:00

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Хейтеры в пух и прах разнесли фотографию, которую накануне опубликовал в своем Инстаграм футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. На нем спортсмен запечатлен вместе с дочерью и женой Анастасией (моделью из Ростовской области, - прим. автр.)

«#моя#семья#доча#любовь» хэштегами подписал Дмитрий трогательное фото. Однако поклонники не стеснялись в выражениях, увидев наряд супруги спортсмена.

- В трусах и в перьях. Один наряд нелепее другого, - написал один из Интернет-пользователей.

- Что за нелепые наряды? - вторил ему другой.

- Давайте будем честными. Страсть изображать с ребенком на руках - некорректно и глупо, - высказал свое мнение третий.

А многие напомнили Дмитрию про излишнюю публичность, которая якобы стала причиной разрыва его предыдущих отношении с певицей и ТВ-ведущей Ольгой Бузовой.

- Жизнь без лайков. Последнее время много фото в трусах. Скоро голые начнете фото выставлять, доказывая свою любовь. Ребенка не мучайте с такими фотосессиями, - обратился к супругом один из Интернет-поклонников.

Однако тех, кому понравилась семейное фото все же больше: под снимком свыше 43 тысяч сердечек.

ИСТОЧНИК KP.RU