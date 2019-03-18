В Ростове-на-Дону автобусы маршрута №56 перестанут ходить по Ленина и Еременко
С 18 марта меняется схема движения автобусов маршрута № 56. Они больше не будут заезжать на проспект Ленина и улицу Еременко. Об этом проинформировала компания, которая обслуживает маршрут.
- Автобусы №56 «ЖК "Европейский" – В. Темерник» вернулись к схеме движения, которая действовала до февраля 2019 года. Теперь транспорт двигается по улицам Ларина и Доватора, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее администрация Ростова-на-Дону распространила официальное сообщение о расторжении контрактов с перевозчиком, который обслуживал маршруты №№ 22, 44.
Причина - неоднократные нарушения условий договора (на маршруты якобы выходило меньшее количество автобусов, нежели было прописано в контракте). Согласно сообщению администрации, перевозчика заранее предупредили об одностороннем отказе, но дали время на исправление, чем компания не воспользовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU