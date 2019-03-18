2019-03-18T20:30:15+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону автобусы маршрута №56 перестанут ходить по Ленина и Еременко

Причина — возвращение старой схемы движения
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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С 18 марта меняется схема движения автобусов маршрута № 56. Они больше не будут заезжать на проспект Ленина и улицу Еременко. Об этом проинформировала компания, которая обслуживает маршрут.

- Автобусы №56 «ЖК "Европейский" – В. Темерник» вернулись к схеме движения, которая действовала до февраля 2019 года. Теперь транспорт двигается по улицам Ларина и Доватора, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее администрация Ростова-на-Дону распространила официальное сообщение о расторжении контрактов с перевозчиком, который обслуживал маршруты №№ 22, 44.

Причина - неоднократные нарушения условий договора (на маршруты якобы выходило меньшее количество автобусов, нежели было прописано в контракте). Согласно сообщению администрации, перевозчика заранее предупредили об одностороннем отказе, но дали время на исправление, чем компания не воспользовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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