ВТБ подключил офисы в Ростове-на-Дону к Единой биометрической системе
ВТБ сообщил хорошую новость. В Ростове-на-Дону шесть отделений банка подключены к Единой биометрической системе, а до конца года необходимым оборудованием будут оснащены все 270 офисов по всей России.
- Это означает, прежде всего, рост уровня доступности государственных и банковских услуг с применением Единой биометрической системы, - говорит Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ. - В любом из оборудованных отделений ВТБ граждане могут сдать биометрические образцы лица и голоса в полном соответствии с требованиями Банка России. Мы активно поддерживаем реализацию инициатив ЦБ по обеспечению удобного и безопасного доступа населения к финансовым услугам.
Стоит отметить, что к Единой биометрической системе ВТБ подключился одним из первых. С 1 июля 2018 года сбор данных стартовал в офисах Москвы и Санкт-Петербурга. Для действующих клиентов банка процедура займет от трех до пяти минут. За это время с помощью специального оборудования сотрудники сделают снимок и запишут голос клиента, после проверки эти данные поступят в Единую биометрическую систему.
- Сейчас мы разрабатываем сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет, - поясняет Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. - Он будет доступен уже в середине 2019 года. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги.
ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы сдать биометрические данные, необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг. Эту процедуру можно совершить в одном из региональных офисов банка:
* проспект Стачки, д. 23/48;
* площадь Театральная д. 4;
* улица Таганрогская, д. 104;
* проспект Ленина, д. 56;
* проспект Буденновский, д. 91/258;
* улица Большая Садовая, д. 27/47.
ИСТОЧНИК KP.RU