2019-03-18T20:28:49+03:00
Общество

ВТБ подключил офисы в Ростове-на-Дону к Единой биометрической системе

Система значительно повысит уровень доступности государственных и банковских услуг
Ольга КУПОРОВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ сообщил хорошую новость. В Ростове-на-Дону шесть отделений банка подключены к Единой биометрической системе, а до конца года необходимым оборудованием будут оснащены все 270 офисов по всей России.

- Это означает, прежде всего, рост уровня доступности государственных и банковских услуг с применением Единой биометрической системы, - говорит Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ. - В любом из оборудованных отделений ВТБ граждане могут сдать биометрические образцы лица и голоса в полном соответствии с требованиями Банка России. Мы активно поддерживаем реализацию инициатив ЦБ по обеспечению удобного и безопасного доступа населения к финансовым услугам.

Стоит отметить, что к Единой биометрической системе ВТБ подключился одним из первых. С 1 июля 2018 года сбор данных стартовал в офисах Москвы и Санкт-Петербурга. Для действующих клиентов банка процедура займет от трех до пяти минут. За это время с помощью специального оборудования сотрудники сделают снимок и запишут голос клиента, после проверки эти данные поступят в Единую биометрическую систему.

- Сейчас мы разрабатываем сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет, - поясняет Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. - Он будет доступен уже в середине 2019 года. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги.

ВНИМАНИЕ!

Для того, чтобы сдать биометрические данные, необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг. Эту процедуру можно совершить в одном из региональных офисов банка:

* проспект Стачки, д. 23/48;

* площадь Театральная д. 4;

* улица Таганрогская, д. 104;

* проспект Ленина, д. 56;

* проспект Буденновский, д. 91/258;

* улица Большая Садовая, д. 27/47.

ИСТОЧНИК KP.RU

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