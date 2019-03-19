Ростовчанин забрался на высоту третьего этажа, чтобы снять котенка с дерева

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-19T10:15:52+03:00

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Вчера днем, 18 марта, в Ростове на улице Зорге произошел добрый случай. Как рассказали очевидцы, во дворе дома № 29 собака загнала котенка на дерево. Малыш сидел на ветке несколько часов и жалобно мяукал, пока неизвестный молодой человек не забрался на ствол и не снял бедное животное. Спасение котика сфотографировали и выложили снимки в социальную сеть.

Судя по фото, парню пришлось забраться на высоту третьего этажа. При этом ствол был почти без веток, за которые можно было бы зацепиться. Ростовчане в комментариях похвалили молодого человека за его поступок, некоторые даже назвали героем.

- Парень молодец. Не каждый имеет физическую силу по такому дереву подняться, только пиво пить, - написала одна пользовательница соцсети.

- Современный Добрыня Никитич, - поддержала другая.

ИСТОЧНИК KP.RU