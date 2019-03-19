В Ростове-на-Дону разбился парень, когда пытался залезть в окно возлюбленной

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-19T10:46:50+03:00

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Трагедией закончилась попытка ростовчанина проникнуть в квартиру дома по улице Киргизской. Очевидцы написали об этом в социальных сетях.

- Днем 18 марта пьяный мужчина, влекомый романтическим порывом, полез к даме сердца через окно, - рассказал ростовчанин. - На высоте второго этажа сорвался вниз и разбился насмерть.

Комментарии не заставили себя ждать (здесь и далее авторские стиль и пунктуация сохранены): «Алкоголь это зло», « С такими людьми , нам и враги не нужны», «Такое может быть только на Чкаловском», «Давайте совершать подвиги на трезвую голову. Ужас какой соболезнования родным. Ну а девушки травма на всю жизнь психологическая», «Ну почему не зайти через дверь?».

В правоохранительных органах пояснили, что по факту гибели молодого человека проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU