Достойно уважения: трое мужчин на "Мерседесе" самостоятельно вывезли мусор с дамбы в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-19T10:47:04+03:00

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Ростовчане в социальной сети восхищаются поступком мужчины и двух парней (возможно, его сыновей), которые приехали в район дамбы в Северном жилом массиве города и самостоятельно убрали зеленую поляну от мусора. Втроем они приехали на "Мерседесе" с прицепом, собрали валявшиеся там бутылки, пакеты и прочие отходы и увезли все это с собой. Об этом рассказал очевидец в городском паблике.

- Набрался целый прицеп. Потрудились и полностью очистили участок. Благородные люди, спасибо им, - пишет пользователь сети, который украдкой сфотографировал действия мужчин.

Под снимками ростовчане оставили множество хвалебных комментариев:

- Молодцы, есть все-таки здравые люди.

- Достойно уважения.

- Человек будет считаться человеком, пока есть вот такие люди.

- Не типично для владельцев "Мерсов". Так держать!

Правда, не все комментаторы похвалили героев публикации. Некоторые высказали предположение, что мужчина очистил свой собственный участок, или просто устроил наказание для сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU