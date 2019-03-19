СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-19T11:30:05+03:00

Выясняем, где и когда пройдет День карьеры для выпускников ЮФУ

Изменить размер текста: A A

День карьеры ЮФУ 2019: когда и где пройдет. Известно, что такие мероприятия - отличная возможность для студентов найти место для прохождения практики, стажировки, временную или постоянную работу, а также пройти экспресс-собеседование либо оставить резюме компании своей мечты. При этом сами компании могут рассказать о себе, сформировать кадровый резерв из студентов и выпускников самого крупного вуза Юга России.

Так, разнообразная программа запланирована, начиная с 1 апреля. Участники смогут пройти профтестирование, посетить ярмарку вакансий или пройти экспресс-собеседование на «горячие» вакансии» при условии заранее предоставленного резюме. А до 3 апреля включительно ожидаются еще и мастер-классы, тренинги и деловые игры, а на площадках учебных подразделений запланирована экспертиза проектов с участием компаний-работодателей для профильных направлений подготовки.

К слову, регистрация для студентов и выпускников заработает после 12 марта, а для компаний она уже открыта по ссылке.

КОНКРЕТНО

Где и когда пройдут Дни карьеры

4 апреля с 14:00 до 16:30 - в Ростове-на-Дону (ул. Зорге, 5, холл 2 этажа);

5 апреля с 14:00 до 16:30- в Таганроге (пер. Некрасовский, 44, корпус Д, атриум)

5 апреля с 14:00 до 16:30 - в Новошахтинске (ул. 40 лет Октября, д.2). Мероприятия посвящены теме «Выпускник бакалавриата: магистратура или трудоустройство – проблема выбора».

АЛЛО!

Дополнительную информацию можно узнать в Центре развития карьеры ЮФУ: 8 (863) 305-19-92.

ИСТОЧНИК KP.RU