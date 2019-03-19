2019-03-19T11:39:55+03:00
Общество

Ростовчанин продает царский кубок 18 века за 60 тысяч рублей

Любопытствующих просит не беспокоиться
Оксана АРТЕМОВА
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За кубок ростовчанин просит 60 тысяч рублей. Фото: сайт "Юла"За кубок ростовчанин просит 60 тысяч рублей. Фото: сайт "Юла"
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Ростовчанин выставил на продажу кубок 18 века. Просит за него 60 тысяч рублей, впрочем, готов и поторговаться: в объявлении пишет, что ждёт реальных покупателей с предложениями, праздно любопытствующих же просит не беспокоиться.

Если верить надписи, то кубок был изготовлен в честь даты бракосочетания внука Екатерины II - Александра Павловича, будущего императора Александра I и немецкой принцессы Луизы Мариы Августы, получившей при крещении имя Елизавета. Летом 1793 года двор, как обычно, переехал на лето в царскосельскую резиденцию. «Пребывание в Царском Селе необыкновенно пышно; образовался новый двор. Много дам, следовательно, много суеты и историям нет конца. Великая княжна Елизавета пользуется всеобщей любовью». «Императрица любезно подарила мне гарнитур из жемчуга: он очарователен и доставил мне огромное удовольствие, поскольку люблю жемчуг больше, чем бриллианты», — написала в дневнике юная Елизавета.

В сентябре молодые поженились и отбыли в Новый (Александровский) дворец — свадебный подарок Екатерины II, выстроенный специально по этому случаю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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