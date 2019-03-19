2019-03-19T11:47:04+03:00
Общество

Донской институт с июня заработает в Китае

Местные студенты смогут получить дипломы двух образцов
Ольга КУБЫШЕВА
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Уже в июне в Китае заработает Донской институт. Известно, что это совместный проект ДГТУ и Шаньдунского транспортного университета, который будет носить название Донской институт ШТУ-ДГТУ. А китайские студенты смогут получать дипломы о высшем образовании китайского и российского и образца.

Как рассказали в опорном вузе, совместный институт создан по инициативе КНР. Предусмотрены два направления подготовки – «Управление на транспорте» и «Строительство дорог, мостов, тоннелей». Они охватят большинство процессов, связанных с созданием и функционированием транспортной инфраструктуры. Сообщается, что обучение будет строиться по схеме 3+1, то есть три года ребята получают образование у себя на родине, а заключительный курс бакалавриата проходит уже в России. Ежегодный набор составит 120 человек на каждую программу. А более 60 процентов дисциплин донские преподаватели будут вести на русском языке.

К слову, сотрудничество между вузами провинции Шаньдун — там расположено более 20 университетов, и Ростовской области длится достаточно долго. Семь лет назад была запущена совместная образовательная программа по направлению «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте», аккредитованная Министерством образования КНР. После чего и было решено создать Донской институт.

По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, профиль совместной площадки – строительство и транспорт – более чем актуален для наших стран. А в планах - обучение там студентов и из России, которые также смогут получить двойной диплом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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