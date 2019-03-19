2019-03-19T12:06:41+03:00
Общество

И еще один: мэрия Ростова-на-Дону расторгла контракт с перевозчиком, который обслуживал маршрут № 18

За неделю это уже третье кардинальное решение
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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С 19 марта контракт с АТП-3 расторгнут.С 19 марта контракт с АТП-3 расторгнут.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Администрация Ростова-на-Дону распространила официальное сообщение о расторжении контракта с еще одним перевозчиком. На этот раз с АТП-3, который недавно взялся возить жителей Суворовского района (маршрут № 18). Причина - нарушения условий технического задания на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам.

- По результатам проведенного запроса предложений маршрут передан на временное обслуживание ООО «ТрансЭкспорт» (до проведения конкурса), - поясняет мэрия. - Перевозчиком заявлены автобусы, оснащенные газовыми двигателями экологического класса Евро-5 и оборудованные специальными приспособлениями для перевозки маломобильных групп населения.

Напомним, ранее стало известно о расторжении контрактов с перевозчиком, который обслуживал маршруты №№ 22, 44. В администрации города говорят о допущенных неоднократных нарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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