В Ростовской области будут судить мужчину, который насиловал падчерицу-школьницу

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-19T12:29:51+03:00

Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы

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В Мартыновском районе начинается процесс над 40-летним местным жителем, которого обвиняют в изнасиловании школьницы. Жертвой мужчина стала падчерица. Согласно официальной версии, изувер в течение года (с 2017 по 2018) преследовал девочку.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно совершал изнасилование несовершеннолетней, - сообщает прокуратура Ростовской области, добавляя, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Донецка. По версии следствия, с 2011 года по 2015 год он насиловал свою падчерицу. Преступления он начал совершать, когда девочке было всего девять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU