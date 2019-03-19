2019-03-19T13:07:13+03:00
Происшествия

Убил с особой жестокостью: в Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который поджег супругу

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Ростовском областном суде пройдет процесс над 58-летним жителем города Шахты, который убил свою супругу с особой жестокостью. Летом прошлого года во время ссоры он поджег женщину.

- По версии следствия, находясь во дворе своего домовладения, в ходе конфликта облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, - говорится в сообщении Ростовского областного суда.

На женщине тут же полыхнула одежда, она попыталась ее потушить, но вскоре от болевого шока потеряла сознание. Несчастную доставили в больницу, но спасти не смогли. Через неделю она скончалась из-за термических ожогов головы, туловища и конечностей (на площади 80% общей поверхности тела).

Сразу после случившегося мужчину задержали и отправили в следственный изолятор. Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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