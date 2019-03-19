Владимир Устинов заявил о выявленных нарушениях в девятиэтажке в Шахтах, где при взрыве газа погибли пять человек

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-19T15:27:30+03:00

В результате ЧП погибли пять человек. Фото: СКР.

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Полномочный представитель Президента РФ в Южной федеральном округе Владимир Устинов заявил, что в ходе расследования трагедии со взрывом газа в начале 2019 года в девятиэтажке на ул. Хабарова, 16, в Шахтах, были выявлены нарушения в эксплуатации газового оборудования.

- В доме, несмотря на истечение нормативного срока эксплуатации газового оборудования (свыше двадцати лет), управляющая организация не проводила его диагностику, - отметил Устинов на совещании по энергетической безопасности регионов ЮФО. - А по результатам обследования, выполненного в мае 2017-го ресурсоснабжающей организацией, на необходимость проведения такой диагностики вообще не указывалось.

Плюс, по его словам, и контроль за состоянием соответствующего оборудования в самих квартирах велся с нарушением установленной периодичностью.

Полпред также высказал претензии в адрес Следственного комитета России по срокам расследования ЧП.

Владимир Устинов провел совещание по вопросам энергетической безопасности регионов ЮФО. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

- В соответствии с УПК, расследование должно длиться два месяца, а прошло уже три. Почему возникла волокита и когда все узнают результаты? - поставил вопрос ребром Владимир Устинов.

Представитель СКР сообщил, что еще не готовы результаты экспертиз, поскольку они занимают длительное время.

- Люди должны быть проинформированы о результатах расследования трагедии, - ответил на это полпред. - А пока виновные гуляют на свободе, да еще кивают на власть — мол, это она виновата.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме Шахтах, напомним, произошел рано утром 14 января. В результате случившегося были практически полностью разрушены четыре квартиры на двух верхних этажах, погибли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU