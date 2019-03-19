«ЭР-Телеком Холдинг» экспериментирует с роботами

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-19T15:54:30+03:00

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Promobot – это автономный сервисный робот, способный выполнять множество сложных функций. В список умений робота входит общение с людьми, интеграция с любыми электронными устройствами, свободное передвижение в пространстве и многое другое. Ключевая особенность робота – отсутствие оператора, управляющего его деятельностью.

В рамках стартовавшего на телеканале «Дом.ru Гид» экспериментального проекта робот-телеведущий Promobot будет исполнять роль диктора. Промобот будет появляться на канале ежедневно и рассказывать о последних новостях из мира новых технологий.

«Мы хотим показать, как далеко зашли современные технологии, как быстро они развиваются и меняют нашу жизнь. Стремление внедрять передовые практики для роста качества услуг и сервиса - то, что объединяет «Дом.ru» и «Промобот». Поэтому у нас возникла идея задействовать робота в качестве ведущего на «Дом.ru Гид», и коллеги из «Промобот» эту идею поддержали.» - рассказал Андрей Чазов, директор по продукту и маркетингу b2c «Дом.ru».

ИСТОЧНИК KP.RU