В Ростовской области задержали курьера, в машине которого нашли килограмм наркотиков

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-19T16:16:27+03:00

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В Таганроге местные полицейские задержали 21-летнего парня, которого считают причастным к хранению и сбыту наркотиков. Согласно версии правоохранительных органов, он являлся наркокурьером интернет-магазина и специально для этих целей переехал в Таганрог из другого региона юга России.

- Было установлено, что злоумышленник получил крупную партию наркотиков, расфасовал ее и сбывал бесконтактным способом путем оборудования тайников-закладок, - говорится в официальном сообщении ГУ МВД России по Ростовской области.

Во время обыска машины молодого человека стражи порядка нашли около килограмма самых разных наркотиков - соли, спайсы, гашиш, марихуану, смолу канабиса и амфетамин. Теперь запрещенные вещества являются доказательством вины подозреваемого, в отношении которого возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители ищут поставщиков наркокурьера.

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ИСТОЧНИК KP.RU