Мэра Пролетарска заподозрили в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге
По факту возбуждено уголовное дело
.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Пролетарске под следствием оказался глава местной администрации. Чиновника заподозрили в коррупции - согласно официальной версии, он якобы незаконно дал указание перечислить из городского бюджета 1 млн рублей в адрес МУП за исполнение муниципального контракта. Только выяснилось, что на самом деле работы не проводились, а основанием для перевода денег стали недостоверные сведения в бумагах, мало того, МУП подконтрольно чиновнику.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса - использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и служебный подлог.
ИСТОЧНИК KP.RU