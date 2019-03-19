На трассе «Дон» погиб водитель «девятки», врезавшись в фуру

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-19T16:49:39+03:00

Фото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО

Место происшествия Фото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО

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Во вторник, 19 марта, рано утром на федеральной трассе «Дон» (Тарасовский район) произошла авария со смертельным исходом.

- 34-летний водитель ВАЗ-2109, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию, допустив столкновение с попутным КамАЗом, - рассказали в донской автоинспекции. - В результате полученных травм мужчина скончался, водитель большегруза не пострадал.

Как пояснили в службе спасения, сотрудники ДПЧС выезжали для ликвидации последствий ДТП. С помощью специального оборудования они достали тело водителя из покореженного автомобиля. Привлекались спасатели отряда Тарасовского района, которые оказались ближе всего к месту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU