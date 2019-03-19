В Таганроге в магазине продавали контрафакт под видом товаров известных брендов
В Таганроге владельцу магазина грозит крупный штраф. Сотрудники прокуратуры выяснили, что здесь продавали одежду и обувь известных брендов (были нанесены логотипы «Chanel», «Nike», «NB - New Balance»).
- Указанные товары, согласно проведенному исследованию, имели признаки контрафактности, - пояснили в надзорном ведомстве. - Логотипы и товарные знаки не соответствовали оригиналу. В результате противоправных действий общая сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила более четырех миллионов рублей.
Напомним, ранее в Ростовской области накрыли подпольный цех, где разливали коньяк и шампанское, а на бутылки приклеивали этикетки известных брендов. Оперативники изъяли около 40 тысяч бутылок фальсифицированных шампанского, коньяка и водки.
ИСТОЧНИК KP.RU