В Таганроге в магазине продавали контрафакт под видом товаров известных брендов

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-19T17:30:24+03:00

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В Таганроге владельцу магазина грозит крупный штраф. Сотрудники прокуратуры выяснили, что здесь продавали одежду и обувь известных брендов (были нанесены логотипы «Chanel», «Nike», «NB - New Balance»).

- Указанные товары, согласно проведенному исследованию, имели признаки контрафактности, - пояснили в надзорном ведомстве. - Логотипы и товарные знаки не соответствовали оригиналу. В результате противоправных действий общая сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила более четырех миллионов рублей.

Напомним, ранее в Ростовской области накрыли подпольный цех, где разливали коньяк и шампанское, а на бутылки приклеивали этикетки известных брендов. Оперативники изъяли около 40 тысяч бутылок фальсифицированных шампанского, коньяка и водки.

ИСТОЧНИК KP.RU