Ростовский-на-Дону ЭРЗ начал раздельный сбор мусора

СЕГОДНЯ 17:43 2019-03-19T17:43:39+03:00

Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод (РЭРЗ, входит в Группу компаний «ЛокоТех») присоединился к социальному проекту по раздельному сбору отходов. Инициатива осуществляется в рамках партнерства с АО «Ростоввторпереработка»

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Как ожидается, практика поможет предприятию получить тройной эффект: сократить объем отходов и затраты на их транспортировку к месту утилизации, внести вклад в сохранение окружающей среды региона, а также тиражировать принципы корпоративно-экологической ответственности среди сотрудников.

- Группа компаний «ЛокоТех» руководствуется принципами ответственного ведения бизнеса, потому экологическая деятельность - одно из важнейших направлений в работе нашего предприятия, - подчеркивает эколог Ростовского-на-Дону ЭРЗ Мария Безмолитвенная. - Ранее РЭРЗ принимал точечное участие в акциях по сбору макулатуры, однако сейчас мы выстраиваем системный подход к решению проблемы вторсырья. Раздельный сбор позволит нам выделить из общего объема отходов так называемые «полезные фракции» - материалы, которые могут быть переработаны и использованы в дальнейшем повторно.

Для организации места сбора вторичных отходов на предприятии установлен специализированный контейнер для бумажных отходов. Экологический проект поддержали и работники предприятия и целыми отделами стали сдавать макулатуру.

«ЛокоТех» стремится внести вклад в создание благоприятной экологической обстановки и наилучшего состояния окружающей среды. Для достижения этой цели компания поддерживает внедрение системы экологического менеджмента и соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды.

ООО «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.

В периметр группы управляемых активов входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО «Желдорреммаш», ООО «ЛокоТех-Лизинг», ООО «Торговый дом ЛокоТех», ООО «АВП Технология», ООО «ЛокоТех-Промсервис» и другие.

Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU