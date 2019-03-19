2019-03-19T22:35:27+03:00
Общество

"Мы не можем проверить всех сразу": глава транспортного департамента Ростова-на-Дону рассказал о тайных поездках по городу

Чиновники проверяют те маршруты, на которые поступает больше всего жалоб
Илья БОГОМОЛОВ
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Христофор Ермашов во время пресс-конференции.Христофор Ермашов во время пресс-конференции.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону Христофор Ермашов рассказал на пресс-конференции, как строится работа его ведомства по выявлению недобросовестных перевозчиков на городских маршрутах.

- Мы ездим на автобусах инкогнито, проверяем результаты своей же работы, интересуемся мнением жителей. И все это - не ради пиара или шумихи в СМИ, это - наша работа. Мы должны знать, какие транспортные услуги реально предоставляются в городе, - отметил Ермашов. - Мы проверяем маршруты, на которые поступает больше всего жалоб, в том числе и в социальных сетях. Мы не можем проверять всех сразу, поймите нас. У нас всего в контрольном отделе работают три человека, не считая начальника. По сути, проверками от Департамента занимаются пять человек, включая меня. А в Ростове всего 1571 единица транспорта. Как вы думаете, технически возможно для нас следить за таким объемом? Но в пределах нашей штатной численности и полномочий мы будем делать все, чтобы улучшить транспортное обслуживание ростовчан.

Чиновник признался, что сам часто ездит домой на автобусе № 8, и его, бывает, провозят мимо остановки. Водители объясняют это тем, что пассажир не попросил его остановить там-то. Но Ермаков подчеркнул, что ни он, ни любой другой горожанин не должен просить об остановке, так как все автобусы должны всегда останавливаться в установленных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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