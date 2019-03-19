2019-03-19T21:35:03+03:00
Общество

Для Ростова-на-Дону будут закупать троллейбусы с автономным ходом

Чтобы они могли ходить там, где нет контактной сети
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове продолжаются закупки электротранспорта.В Ростове продолжаются закупки электротранспорта.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В 2019 году власти Ростова-на-Дону планируют закупить 20 новых троллейбусов, причем с автономным ходом.

- Контактные сети для троллейбусов очень дорогие. И у нас в городе есть зоны, где необходим электротранспорт, но инфраструктура не позволяет его запустить. Для решения этой проблемы нам нужны троллейбусы с автономным ходом, - пояснил на пресс-конференции директор Департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов. - К примеру, до Каменки доехал троллейбус № 14 или 17, а дальше до Стройгородка пусть идет своим ходом. Это мобильное решение задачи по обеспечению ростовчан комфортным экологическим транспортом.

Чиновник рассказал, что городской бюджет уже предусмотрел выделение почти 168 миллионов рублей на электротранспорт, плюс область добавит свои средства. Планируется, что закупка будет произведена уже осенью. Ермашов отметил, что электротранспорт в текущем году будет в приоритете у его департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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