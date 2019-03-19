В Ростове-на-Дону автобусы двух городских маршрутов не вышли на линии

СЕГОДНЯ 21:23 2019-03-19T21:30:55+03:00

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19 марта ростовские автобусы № 33 "Главный автовокзал - Верхний Темерник" и № 81 "Проспект Сельмаш – Микрорайон Суворовский" не вышли на линии. Об этой ситуации и ее причинах на пресс-конференции вечером того же дня рассказал директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов. Оказалось, что ранее чиновниками было принято решение об одностороннем отказе от услуг предприятия на маршруте № 33.

- Оно должно было вступить в силу с 0:00 субботы (23 марта - прим. авт.). Но, по неизвестным для нас причинам, данным перевозчик сегодня принял решение не обслуживать обозначенные маршруты. Похоже, что он руководствуется эмоциями, - пояснил Ермашов. - Но мы эту ситуацию оперативно решили. Слава богу, у нас есть Муниципальная транспортная компания, она вывела на 33-ий маршрут семь единиц автобусов, а к часу пик их будет десять. На 81-ый маршрут вышло три автобуса, в час пик будет пять. Транспортное обслуживание будет обеспечено на должном уровне, и жители Суворовского могут совершенно не беспокоиться.

Напомним, ранее с этой же компанией разорвали контракт на обслуживание маршрута № 18.

Чиновник отметил, что муниципальные контракты расторгаются с теми перевозчиками, у которых накапливается критическая масса нарушений. Но даже тогда у них есть десять дней на исправление ситуации, прежде чем данные решения вступят в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU