2019-03-19T21:30:55+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону автобусы двух городских маршрутов не вышли на линии

С компанией-перевозчиком расторгают контракты
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

19 марта ростовские автобусы № 33 "Главный автовокзал - Верхний Темерник" и № 81 "Проспект Сельмаш – Микрорайон Суворовский" не вышли на линии. Об этой ситуации и ее причинах на пресс-конференции вечером того же дня рассказал директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов. Оказалось, что ранее чиновниками было принято решение об одностороннем отказе от услуг предприятия на маршруте № 33.

- Оно должно было вступить в силу с 0:00 субботы (23 марта - прим. авт.). Но, по неизвестным для нас причинам, данным перевозчик сегодня принял решение не обслуживать обозначенные маршруты. Похоже, что он руководствуется эмоциями, - пояснил Ермашов. - Но мы эту ситуацию оперативно решили. Слава богу, у нас есть Муниципальная транспортная компания, она вывела на 33-ий маршрут семь единиц автобусов, а к часу пик их будет десять. На 81-ый маршрут вышло три автобуса, в час пик будет пять. Транспортное обслуживание будет обеспечено на должном уровне, и жители Суворовского могут совершенно не беспокоиться.

Напомним, ранее с этой же компанией разорвали контракт на обслуживание маршрута № 18.

Чиновник отметил, что муниципальные контракты расторгаются с теми перевозчиками, у которых накапливается критическая масса нарушений. Но даже тогда у них есть десять дней на исправление ситуации, прежде чем данные решения вступят в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону 1 июля может повыситься стоимость проезда в автобусах
При Департаменте транспорта Ростова-на-Дону будет создан общественный совет
Для Ростова-на-Дону будут закупать троллейбусы с автономным ходом
"Мы не можем проверить всех сразу": глава транспортного департамента Ростова-на-Дону рассказал о тайных поездках по городу
Ростовский-на-Дону ЭРЗ начал раздельный сбор мусора
В Таганроге в магазине продавали контрафакт под видом товаров известных брендов
На трассе «Дон» погиб водитель «девятки», врезавшись в фуру
Мэра Пролетарска заподозрили в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге
В Ростовской области задержали курьера, в машине которого нашли килограмм наркотиков
«ЭР-Телеком Холдинг» экспериментирует с роботами
Владимир Устинов заявил о выявленных нарушениях в девятиэтажке в Шахтах, где при взрыве газа погибли пять человек
Под Ростовом мужчина похитил из теплицы тысячу тюльпанов
Убил с особой жестокостью: в Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который поджег супругу
В Ростовской области будут судить мужчину, который насиловал падчерицу-школьницу
И еще один: мэрия Ростова-на-Дону расторгла контракт с перевозчиком, который обслуживал маршрут № 18