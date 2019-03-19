СЕГОДНЯ 21:51 2019-03-19T21:54:28+03:00

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При Департаменте транспорта Ростова-на-Дону будет создан общественный совет, куда будут приглашены активные жители города. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель ведомства Христофор Ермашов. По его словам, итоговые решения департамента будут приниматься с учетом мнения общественного совета и рабочей группы, в которую входят работники транспортных предприятий.

- Мы будем учитывать интересы жителей и возможности компаний-перевозчиков. И только так, - заверил Ермашов.

Чиновник заговорил об этом, рассказывая о грядущей оптимизации нерентабельных маршрутов, на которых сейчас наблюдается недостаточный выпуск транспорта. К таким на данный момент относятся № 20, 64 и 32.

- Транспорт должен служить прежде всего удовлетворению ваших (жителей города, - прим. авт.) потребностей. Мы будем продолжать оптимизировать транспортную сеть с учетом и мнения научного сообщества, - добавил Ермашов.

ИСТОЧНИК KP.RU