В Ростовской области спасатели выручили рыбака, который провалился под лед
В Шолоховском районе спасатели выручили мужчину, который днем 19 марта, выйдя на ледовое покрытие залива Мигулянка, провалился в воду.
- Поступило сообщение о происшествии, на место спасатели выдвинулись на плоскодонную лодке, но максимально приблизиться к утопающему на плавсредстве было сложно, добраться до пострадавшего помогла лестница, предназначенная именно для спасения на акваториях в зимний период, - пояснили в "КП-Ростов" в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.
Через три минуты несчастного удалось вытащить на лед, после чего его доставили на берег, где передали родным. Одновременно спасатели попросили выйти на землю рыбаков, а их было около 30 человек, так как ледовое покрытие стало очень хрупким.
ИСТОЧНИК KP.RU