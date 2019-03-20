В Ростовской области спасатели выручили рыбака, который провалился под лед

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-20T10:29:45+03:00

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В Шолоховском районе спасатели выручили мужчину, который днем 19 марта, выйдя на ледовое покрытие залива Мигулянка, провалился в воду.

- Поступило сообщение о происшествии, на место спасатели выдвинулись на плоскодонную лодке, но максимально приблизиться к утопающему на плавсредстве было сложно, добраться до пострадавшего помогла лестница, предназначенная именно для спасения на акваториях в зимний период, - пояснили в "КП-Ростов" в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

Через три минуты несчастного удалось вытащить на лед, после чего его доставили на берег, где передали родным. Одновременно спасатели попросили выйти на землю рыбаков, а их было около 30 человек, так как ледовое покрытие стало очень хрупким.

ИСТОЧНИК KP.RU