В ЮФУ могут привлечь профессоров из ведущих университетов Японии

СЕГОДНЯ 11:17 2019-03-20T11:17:54+03:00

Они не только будут читать лекции, но и участвовать в совместных с донскими учеными научно-исследовательских проектах

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На днях Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета в городе Таганроге Ростовской области посетили генеральный директор компании «SPECS TII Rus» Кавабэ Цунетака, а также его сотрудники Анна Солина и Дмитрий Горностаев.

Фото: ЮФУ

Во время своего рабочего визита они побывали в Научно-образовательном центре «Нанотехнологии», а еще выступили на научно-практическом семинаре, где в числе прочего были представлены новейшие достижений в области приборостроения для нанотехнологий. Кроме того, участники смогли ознакомиться с разработками немецкой компании «SPECS GMBH», а также японской - «Tokyo Instruments».

Как добавили в ЮФУ, после семинара были проведены переговоры о перспективах дальнейшего сотрудничества. В частности, один из вопросов касался возможности привлечения профессоров из ведущих университетов Японии для чтения лекций в донском вузе, а другой - их возможного участия в совместных с донскими учеными научно-исследовательских проектах, в том числе программах мегагрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU