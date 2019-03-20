Морской порт Ростова-на-Дону готов переехать с ул. Береговой на промзону за три года

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-20T12:20:50+03:00

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«Дорожная карта» по переезду Ростовского морского порта с ул. Береговой, где он располагается сейчас, на левобережную промзону готова и направлена губернатору Василию Голубеву, сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» председатель совета директоров компании Олег Грызлов.

- Но конкретики на данный момент нет, - уточнил, однако, Грызлов. - Потому что нам ее никто не предлагал. Стоимость создания площадки там и переноса мощностей составляет около 3 млрд рублей — собственно, эта сумма, в общих чертах, была определена еще при мэре Михаиле Чернышеве много лет назад, но с тех пор она, по нашим прикидкам, почти не изменилась. А вот четкого механизма до сих пор не существует: горадминистрация нам говорит, что хочет получить ту землю, которую мы занимаем сегодня (примерно 11 гектаров. - прим. ред.), мы не против, но у города нет таких денег. Значит, нужна какая-то другая схема. Мы же считаем, что раз этот участок нужен им, то и предложения, как осуществить этот переезд, в деталях, тоже должны поступать от них.

Вопрос о переносе порта на Левобережье, в промзону «Заречную», действительно, стоит очень давно — еще с середины «нулевых», но каждый раз все попытки приступить к реализации большого проекта упирались в различные сложности: стороны никак не могли договориться по условиям обмена участками.

Ранее Олег Грызлов рассказывал «КП», что предполагалось выделение под мощности порта 37 гектаров в «Заречной», однако дали сначала только 6 га, в которые компания инвестировала порядка миллиарда рублей, а потом оказалось, что из оставшихся 31 га свободны только 15, остальные были распроданы.

Вновь тема возникла после страшного пожара в районе Театральной площади, уничтожившего целый жилой квартал: власти отказались от идеи восстанавливать и строить там новое жилье, решив создать центральную эспланаду — от площади к набережной, которую собираются продлить до Кизитириновской балки. Но этот спуск как раз и упрется в порт, поэтому процесс переговоров активизировался.

- Что нужно, чтобы все получилось? Только политическая воля, - резюмирует председатель совета директоров морского порта. - А решения и механизмы найдутся.

ИСТОЧНИК KP.RU