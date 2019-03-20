СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-20T16:40:52+03:00

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Индексация социальных пенсий в Ростове-на-Дону 1 апреля 2019 года: рост составит два процента. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда. Известно, что повышение коснется порядка 79 тысяч получателей социальных пенсий в донском регионе.

В ведомстве добавили, что будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии по старости, по потере кормильца и по инвалидности. Речь идет о росте в два процента, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году. В результате индексации, размер социальной пенсии у детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 12 681 рублей.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются и госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, а также пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф граждан и членов их семей, дончан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других категорий граждан.

- В отличие от индексации страховых пенсий с 1 января 2019 года, индексация пенсий по государственному обеспечению, в том числе социальных, не зависит от факта работы пенсионера и распространяется как на работающих, так и на неработающих получателей пенсий, - добавили в Пенсионном фонде Дона.

ИСТОЧНИК KP.RU