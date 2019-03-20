СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-20T16:51:25+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 21 марта 2019. Фото: ГОПАЛО Ольга

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 21 марта 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 21 марта 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, речь идет об отключения в десятках домов, которые расположены в разных районах донской столицы. Известно, что там все это время будут вестись ремонтные работы, их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет*

21 марта с 09:00 до 16:00:

- ул. Ульяновская 29-41, 55; 30-46, 58; ул. Донская 44.

21 марта с 09:00 до 17:00:

- ул. 7-я линия 37-87, 38-96; ул. 9-я линия 41-87, 38-84; ул. Листопадова 93-109, 62-90; ул. 1-я Пролетарская 67-79, 95, 64-76; ул. Мясникова 60-92

ул. Извилистая 15; ул. Каширская 4/2, 6, 6А, 8, 8/2, 8/3, 8/5, 8А

ул. Погодина 21-81; ул. Парковая 24-64, 27-71; ул. Горская 21-35; ул. Цезаря Куникова 75-81; пер. Ставропольский 28-56; пер. Краснознаменский 34-52, 39-61

просп. Мира 11-21, 8-24; ул. Инструментальная 11-49, 8-18; пер. Сборный 2-44; пер. Деревообделочный 1-15, 2-14; ул. Промышленная 24-54, 1-47; ул. Металлургическая 22-24; ул. Новая 1-27, 2-10; ул. Селиванова 35-49; ул. Ищенко 2-8, 5-15; ул. Ивахненко 2-10, 7-11; пер. Столярный 1-11, 2-12; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6.

21 марта с 09:00 до 18:00:

- ул. Красноармейская 188-190, 194-210, 216, 222; ул. М. Горького 195-201; просп. Чехова 84-90, 79; пер. Университетский 109, 115, 115А.

21 марта с 10:00 до 14:00:

- просп. Соколова 81-85; ул. Варфоломеева 302-306; просп. Ворошиловский 78.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU