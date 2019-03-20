«Вы зачем так похудели?»: Поклонники переживают за звезду Playboy Марию Лиман

СЕГОДНЯ 17:05 2019-03-20T17:06:38+03:00

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Ростовчанка Мария Лиман - любимица поклонников: почти каждый день новое фото одно откровеннее другого. Вот и на этот раз модель Playboy - девушка стала известна на весь мир после съемок для этого мужского журнала, порадовала снимком на кухне. На нем она позирует у духовки в легенькой комбинации, которая призывно оголила прелести красотки.

- Признаюсь честно, я очень плохо готовлю, - написала под снимком сексапильная брюнетка. - Я наслаждаюсь ресторанами в Европе и понимаю, что у меня нет шансов покорять сердца своих любимых.

После этого Модель спросила у подписчиков: «Какое блюдо мне научиться готовить?»

liman_maria Я очень плохо готовлю

И получила весьма неожиданные ответы в духе: «Для плохой поварихи у тебя отличная фигура!», «Ракурс не самый лучший. Надо было со спины фоткать», «Вы зачем так похудели?», «Где аппетитные формы? Ужас!» и «Интересно, ты знаешь как включается духовка?».

- А с чего ты взяла, что ты плохо готовишь? Мужчина оценивает блюдо женщины как знак внимания, а не вкус. Ну а начинать нужно естественно с мяса. Мясо все мужики любят, - посоветовал один из Интернет-подписчиков модели.

- Вам не нужно уметь готовить, чтобы найти хорошего мужа. У вас есть много других выдающихся качеств, которые ищут мужчины. Кроме того, я готовлю. Мир и любовь, - предложил свою кандидатуру в качестве жениха другой.

ИСТОЧНИК KP.RU