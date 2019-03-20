«Обещала маме не петь»: «Миссис Россия» Полина Диброва поделилась атмосферным видео

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-20T17:21:54+03:00

Его уже посмотрели больше 26 тысяч человек

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«Миссис Россия» Полина Диброва поделилась с поклонниками видео, которое посмотрели больше 26 тысяч человек. На нем Полина присутствует на празднике.

- Обещала маме не петь, обещание не сдержала, - честно призналась Диброва перед Интернет-пользователями.

polinadibrova Обещала маме не петь обещание

Поклонники, просмотрев атмосферный ролик - слов там не слышно, почти сразу же поинтересовались: «А почему обещали не петь?». Модель, которая ведет свой Инстаграм самостоятельно и внимательно относится к вопросам подписчиков, молчать не стала и ответила: «Мама говорит, что лучше бы мне не петь».

Напомним, первый всероссийский дебют случился у ростовчанки Полины Дибровой после того, как почти год назад она исполнила для своего мужа песню собственного сочинения. На казачий манер Диброва спела песню на мотив шлягера группы «Цветы». В прошлом году супруги отмечали девять лет со дня бракосочетания.

polinadibrova 9 лет рука об руку!

А в этом году у них юбилей. Поклонники гадают, какой сюрприз Полина приготовит муж на этот раз.

ИСТОЧНИК KP.RU