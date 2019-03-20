2019-03-20T17:38:04+03:00
Общество

В Ростовской области ветеринары задержали 18 тонн мяса без документов

Свинина, говядина и мясо птицы будут уничтожены
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Под городом Каменск-Шахтинский ветеринарные инспекторы задержали 18 тонн мяса без документов. На подозрительный груз обратили внимание во время стандартной проверки.

- Водитель фуры с московскими номерами, в кузове которого находилось охлажденное мясо, не смог предоставить весь необходимый пакет документов, - рассказали в областной станции по борьбе с болезнями животных.

В частности, не оказалось документов, подтверждающих безопасность перевозимого мяса. Как пояснил водитель, говядина, свинина и мясо птицы были направлены одним из краснодарских предприятий для реализации в Воронеже.

В отношении перевозчика возбуждено административное дело, а мясо будет уничтожено как некачественное и опасное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24