В Ростовской области ветеринары задержали 18 тонн мяса без документов
Под городом Каменск-Шахтинский ветеринарные инспекторы задержали 18 тонн мяса без документов. На подозрительный груз обратили внимание во время стандартной проверки.
- Водитель фуры с московскими номерами, в кузове которого находилось охлажденное мясо, не смог предоставить весь необходимый пакет документов, - рассказали в областной станции по борьбе с болезнями животных.
В частности, не оказалось документов, подтверждающих безопасность перевозимого мяса. Как пояснил водитель, говядина, свинина и мясо птицы были направлены одним из краснодарских предприятий для реализации в Воронеже.
В отношении перевозчика возбуждено административное дело, а мясо будет уничтожено как некачественное и опасное.
ИСТОЧНИК KP.RU