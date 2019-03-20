В Ростовской области ветеринары задержали 18 тонн мяса без документов

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-20T17:38:04+03:00

Свинина, говядина и мясо птицы будут уничтожены

Изменить размер текста: A A

Под городом Каменск-Шахтинский ветеринарные инспекторы задержали 18 тонн мяса без документов. На подозрительный груз обратили внимание во время стандартной проверки.

- Водитель фуры с московскими номерами, в кузове которого находилось охлажденное мясо, не смог предоставить весь необходимый пакет документов, - рассказали в областной станции по борьбе с болезнями животных.

В частности, не оказалось документов, подтверждающих безопасность перевозимого мяса. Как пояснил водитель, говядина, свинина и мясо птицы были направлены одним из краснодарских предприятий для реализации в Воронеже.

В отношении перевозчика возбуждено административное дело, а мясо будет уничтожено как некачественное и опасное.

ИСТОЧНИК KP.RU