«Классный персик»: Фото «Мисс Интерконтиненталь» в купальнике собирает тысячи лайков

СЕГОДНЯ 17:43 2019-03-20T17:43:00+03:00

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Фото «Мисс Интерконтиненталь» в купальнике набирает тысячи лайков. Валентина Расулова из Ростова-на-Дону продемонстрировала результат комплекса упражнений, которые она делает регулярно. И поделилась ими с подписчиками.

- Ловите крутое и простое упражнение отведение ноги в кроссовере! - написала она. - Обопритесь руками о конструкцию тренажера и статически напрягите ягодицы. Это исходная позиция. Вдохните и на выдохе мощным изолированным усилием правой ягодицы отведите ногу назад так высоко, как сможете. Прям чтоб чувствовалось напряжение! В конечной точке траектории задержитесь на один-два счета и произведите пиковое сокращение. Медленно и подконтрольно приставьте ногу к опорной, возвратившись в исходное положение. Делать надо по четыре круга, по 20 раз на каждую ногу.

И добавила, что благодаря этому упражнению появятся общая подтянутость, мышечный тонус и стройные ноги, а также оно дает возможность приподнять ягодицы и улучшить их форму.

Поклонники поблагодарили Валентину за полезный пост. А среди комментариев: «Каждое фото, достойно восхищения вашей красоты», «Классный персик», «Ты замечательная, прекрасная, восхитительная! Удачи тебе во всем!».

ИСТОЧНИК KP.RU