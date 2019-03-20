Житель Гуково угнал у соседа иномарку, увидев в замке ключ зажигания
В городе Гуково под следствием оказался местный житель. Согласно официальной версии, 36-летний местный житель угнал машину практически на глазах ее владельца.
- В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя, который сообщил о пропаже автомобиля Хендай Акцент, - пояснили в правоохранительных органах донского региона. - Потерпевший пояснил, что припарковал иномарку возле дома, оставив ключ в замке зажигания.
Вскоре разыскиваемую машину, которая ехала по городу, остановил экипаж ДПС. Водитель иномарки, делая честные глаза, заявил, что автомобиль принадлежит соседу, мол, он случайно увидел ключ в замке зажигания, завел машину, да поехал кататься, а хозяин обязательно простит ему маленькую вольность.
Но полиция квалифицировала случившееся как преступление. Теперь любитель чужих авто является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту неправомерного завладения автомобилем. Ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU