Житель Гуково угнал у соседа иномарку, увидев в замке ключ зажигания

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-20T17:51:13+03:00

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В городе Гуково под следствием оказался местный житель. Согласно официальной версии, 36-летний местный житель угнал машину практически на глазах ее владельца.

- В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя, который сообщил о пропаже автомобиля Хендай Акцент, - пояснили в правоохранительных органах донского региона. - Потерпевший пояснил, что припарковал иномарку возле дома, оставив ключ в замке зажигания.

Вскоре разыскиваемую машину, которая ехала по городу, остановил экипаж ДПС. Водитель иномарки, делая честные глаза, заявил, что автомобиль принадлежит соседу, мол, он случайно увидел ключ в замке зажигания, завел машину, да поехал кататься, а хозяин обязательно простит ему маленькую вольность.

Но полиция квалифицировала случившееся как преступление. Теперь любитель чужих авто является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту неправомерного завладения автомобилем. Ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU