«Богиня красоты, совершенство!»: Фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой с глубоким декольте вызвало бурю восторга у фанатов
Фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой вызвало у фанатов бурю восторга. На нем модель позирует в откровенном топике, который соблазнительно подчеркивает прелести его обладательницы.
- Девиз дня: «Улыбнись так, будто сегодня суббота», - подписала очаровательная брюнетка снимок и добавила: «Всем классной недели и скорейшего солнца в наших окнах».
Подписчики Котовой не стали скупиться на комплименты: «Богиня красоты, совершенство!», «Великолепная, как вселенная!», «Роскошна! Беспредельно сексуальна! Бесподобная!», «Красавица нереальная!», «Какая горячая фотка», «Ты шикарна! Всегда шикарна!».
- Глядя на фотографию чувствуешь теплоту итальянского или испанского солнца, где то вдалеке играет музыка, а во дворе слышен звонкий смех маленьких детей, - поделился фантазиями на тему один из Интернет-пользователей.
- Да что же это такое! Ну зачем ты настолько красива?!!! - высказал свои чувства другой.
В общей сложности, снимок красавицы оценили свыше 38 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU