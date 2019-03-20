2019-03-20T17:54:40+03:00
Общество

«Богиня красоты, совершенство!»: Фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой с глубоким декольте вызвало бурю восторга у фанатов

Под снимком красавицы больше 38 тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
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Под снимком красавицы больше 38 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Под снимком красавицы больше 38 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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Фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой вызвало у фанатов бурю восторга. На нем модель позирует в откровенном топике, который соблазнительно подчеркивает прелести его обладательницы.

- Девиз дня: «Улыбнись так, будто сегодня суббота», - подписала очаровательная брюнетка снимок и добавила: «Всем классной недели и скорейшего солнца в наших окнах».

Подписчики Котовой не стали скупиться на комплименты: «Богиня красоты, совершенство!», «Великолепная, как вселенная!», «Роскошна! Беспредельно сексуальна! Бесподобная!», «Красавица нереальная!», «Какая горячая фотка», «Ты шикарна! Всегда шикарна!».

kottovakottova
Всем классной недели и скорейшего солнца в наших окнах.
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- Глядя на фотографию чувствуешь теплоту итальянского или испанского солнца, где то вдалеке играет музыка, а во дворе слышен звонкий смех маленьких детей, - поделился фантазиями на тему один из Интернет-пользователей.

- Да что же это такое! Ну зачем ты настолько красива?!!! - высказал свои чувства другой.

В общей сложности, снимок красавицы оценили свыше 38 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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